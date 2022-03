Gesundheit : Weniger Antibiotika für eine bessere Gesundheit

LUXEMBURG - Die Regierung arbeitet an einem nationalen Aktionsplan zur Senkung des Gebrauchs von Antibiotika. Bei übermäßiger Einnahme droht eine Resistenz.

In Luxemburg werden Antibiotika zu häufig eingesetzt.

Am Freitagmorgen wurde die Bilanz des nationalen Aktionsplans für die Senkung des Gebrauchs von Antibiotika gezogen. In Luxemburg griffen Ärzte nämlich zu häufig auf diese Behandlungsmethode zurück. Im Großherzogtum würden Antibiotika häufiger eingesetzt, als in den Nachbarländern. Bei übermäßiger Einnahme können die Medikamente ihre Wirkung verlieren. «Die Resistenz auf Antibiotika ist ein weltweites Problem, das auch Luxemburg betrifft», bestätigte die Gesundheitsministerin, Lydia Mutsch.