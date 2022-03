Jobmarkt Großregion : Weniger Arbeitslose an Mosel und Saar

SAARBRÜCKEN - Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland ist die Arbeitslosigkeit weiter rückläufig, aber immer noch höher als im vergangenen Jahr.

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist im September gesunken. Nach dem Ende der Ferien habe die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen wieder angezogen, teilte die Regionaldirektion der deutschen Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Saarbrücken mit.