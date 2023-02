Santé-Rückblick : Weniger Covid-Fälle während der «Fuesvakanz»

LUXEMBURG – In der vergangenen Woche ist die Zahl der Covid-19-Infektionen zurückgegangen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Allerdings wirkt sich die Ferienzeit unvermeidlich auf die Statistiken aus. Die Grippezahlen sind stabil.

Im aktuellen Wochenrückblick der Santé für die Zeit vom 13. bis 19. Februar (KW 7) wurden 837 Covid-Fälle registriert, verglichen mit 908 Fällen in der vergangenen Woche (-7,8 Prozent). Doch ein Teil dieses Rückgangs ist wahrscheinlich auf einen indirekten Effekt der Ferien zurückzuführen. In dieser Zeit machen viele Einheimische Urlaub im Ausland, was den Rückgang relativiert.

Auch die Zahl der Tests sank im Wochenvergleich: Waren es in KW 6 noch 4918 Tests, sind in der nun betrachteten Woche 4664 PCR-Tests durchgeführt worden. In den vergangenen Wochen wurden in Luxemburg vermehrt Covid-Fälle verzeichnet, und auch die Abwasseranalyse zeigt «weiterhin eine hohe Prävalenz» von Sars-CoV-2.