Luxemburg: Weniger Eichenprozessionsspinner – aber keine Entwarnung

Es ist wieder soweit – in absehbarer Zeit werden sich die Nester des Eichenprozessionsspinners ausbreiten. Doch das Wetter der vergangenen Monate hat «die Larvenentwicklung der Eichenprozessionsspinner um einige Wochen verlangsamt», erklärt Philippe Schmitz, Forschungsbeauftragter bei der Natur- und Forstverwaltung. Die Belastung durch die Nesselhaare der Raupen in der Luft ist ab Juni am höchsten. Sobald im Juli die ersten Falter zu sehen sind, reduziert sich der Wert. Sie können über hundert Meter weit getragen werden und bei Menschen Hautirritationen oder Atembeschwerden hervorrufen.