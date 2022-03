Luxemburg : Weniger Todesfälle im ersten Quartal trotz Corona

LUXEMBURG – Covid-19 hat die Sterblichkeit im ersten Quartal 2020 nicht erhöht, stellt Statec fest. Im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen ist sie sogar gesunken.



Das Coronavirus hat die Sterblichkeit in Luxemburg im ersten Quartal 2020 nicht erhöht. Sie fällt sogar niedriger aus, als in den gleichen Zeiträume in den Jahren 2018 und 2019 verzeichnet wurde und das trotz der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den letzten beiden Märzwochen. Das zeigen Zahlen der Statistikexperten vom Statec, die diesen Mittwoch veröffentlicht wurden. Die Statistiker zählten für den Zeitraum von Januar bis März 2020 1129 Todesfälle. Im Jahr 2018 sind im selben Zeitraum 1272 Menschen gestorben und damit 11,2 Prozent mehr Menschen als dieses Jahr. 2019 wurden 1160 Todesfälle zwischen Januar und März registriert, 2,7 Prozent mehr als in 2020.

«Zwischen Januar und Mitte März folgte die Sterblichkeit im Jahr 2020 früheren Trends», teilt der Statec mit. Die generelle Sterblichkeit in Luxemburg hat im Laufe der Zeit abgenommen, ein Trend der auch in anderen Ländern erkennbar ist. «Diese niedrigere Sterblichkeit ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der Winter besonders mild war und keine wirklichen Grippeepidemien auftraten», heißt es in der Mitteilung zu den Gründen weiter.

Das Schaltjahr 2020 hat sich auf die Sterblichkeit nicht negativ ausgewirkt, wie die Statistikexperten anmerken. Denn obwohl der Februar 2020 einen Tag mehr zählte, als in den Jahren davor, sind weniger Menschen gestorben. Das Schlagwort der Statistiker lautet hier «Untersterblichkeit». In den 28 Tagen des Februar 2018 sind 449 Menschen verstorben, im Februar 2019 waren es 395 Menschen.

In der zweiten Märzhälfte, dem Zeitraum also in dem Luxemburg die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnete, haben die Statistiker hingegen eine «Übersterblichkeit» festgestellt. Das bedeutet das mehr Menschen gestorben sind als im Vergleichszeitraum der Vorjahre. In Zahlen ist die Sterblichkeit zwischen dem 16. März und 31. März um 15,3 Prozent größer als der Durchschnitt der Vorjahre. 2020 sind in diesem Zeitraum 227 Menschen aus dem Leben geschieden. Im Mittel wurden für diesen Zeitraum in den Jahren 2018 und 2019 197 Todefälle registriert.

Ob diese Übersterblichkeit aus der zweiten Märzhälfte sich auf die Gesamtstatistik der erste Jahreshälfte 2020 auswirken wird ist fraglich. Für den April rechnen die Statistiker jedenfalls mit einer Übersterblichkeit aus und verweisen dabei auf die 67 Covid-19-Todesfälle im letzten Monat. Offizielle Gesamtzahlen zu Sterbefällen im Monat April liegen allerdings noch nicht vor, so dass eine abschließende Beurteilung aktuell nicht möglich sei, geben die Statistiker zu bedenken. Im Monat Mai wurden bereits sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.