Sieben Gesundheits-Tricks: Weniger Zucker essen – mit diesen Hacks schaffst du es

Er ist so fein und für manche fast wie eine Droge: Dabei löst Zucker in unserem Körper Stress aus und kann Grund für Entzündungen sein. Zu viel Zucker ist zudem schädlich für die Zähne, die Organe und das Herz-Kreislauf-System.

1. Auf gesunde Fette und Proteine setzen

Wer von Zucker Abstand nimmt, sollte seinen Körper mit hochwertigen Nährstoffen wie Proteinen, langkettigen Kohlenhydraten und gesunden Fetten versorgen. Eine eiweißreiche Ernährung hält lange satt, was gegen Heißhungerattacken hilft. Auch Brot ist rein chemisch gesehen Zucker, denn alle Kohlenhydrate bestehen aus vielen kleinen Zuckermolekülen. Vollkorn ist besser, da geht der Zucker nur langsam ins Blut und hält ebenfalls länger satt.

2. Süßgetränke streichen

3. Auf Gewürze setzen

Zucker lässt den Insulinspiegel in die Höhe schnellen und blockiert den so wichtigen Leptinspiegel – ein Hormon, das den Appetit zügelt und für die Fettverbrennung verantwortlich ist. Zimt hingegen hat zahlreiche Vorteile, er kann Schwankungen beim Blutzucker kontrollieren und ist voller Antioxidantien. Versuche deshalb mal, den Zucker in deinem Kaffee mit ein wenig Zimt zu ersetzen. Du willst Süßes ohne Zucker? Pures Kakaopulver, Kardamom, Tonkabohne, Vanille sowie Zitronen-, Limetten- oder Orangenabrieb sind gute Helfer, wenn es darum geht, Porridges, Desserts oder Gebäck zu verfeinern.