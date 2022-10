Luxemburg: Wenn auch Anwälte ihre Rechnungen nicht zahlen können

Die Anwaltskammer in Luxemburg zählt Stand heute 3225 eingetragene Mitglieder, in Diekirch sind es 54. In der Regel gibt es vier Neuzulassungen pro Jahr. Zur letzten Vereidigung erschienen 117 Anwälte und zu der vorangegangenen gab es einen Rekord von 159. Seit zehn Jahren nimmt die luxemburgische Anwaltskammer um circa 5,3 Prozent pro Jahr zu. 2018 erreichte man mit 9,8 Prozent einen Spitzenwert, der über dem Bevölkerungswachstum des Landes liegt und insbesondere mit der Entwicklung des Finanzplatzes zusammenhängt.