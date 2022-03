In Luxemburg : «Wenn Betrug über Jahre dauert, gibt es ein Problem»

LUXEMBURG – Minister Romain Schneider äußerte sich am Dienstag vor den Abgeordneten über den Veruntreuungsfall bei der CNS.

Nach der Aufdeckung eines Betrugsfalls bei der Caisse nationale de santé (CNS), nahm der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider (LSAP), am Dienstag während einer Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit Stellung dazu. Er «wollte die Abgeordneten persönlich informieren, denn es geht um das Management der CNS».

Allerdings konnte der Abgeordnete nicht mit neuen Informationen aufwarten, da «eine Untersuchung läuft», um die konkreten Fakten zu ermitteln. Er wollte sich auch gegenüber L'essentiel nicht zu den veruntreuten zwei Millionen Euro äußern. In diesem Stadium der Untersuchung sei die CNS der Ansicht, dass es sich um Einzelfälle handele. zudem sei nicht sicher, ob die beiden verdächtigen Personen miteinander in Beziehung stehen, wie es in der Sitzung weiter hieß.