Feline Grimace Scale: Wenn deine Katze dieses Gesicht macht, solltest du zum Tierarzt

Das sagen Katzen-Grimassen über die Gesundheit

Zu erkennen, dass eine Katze möglicherweise an Schmerzen leidet, ist aber kein Ding der Unmöglichkeit. Im Jahr 2015 wurde an den Universitäten Edinburgh und Glasgow in Schottland die sogenannte «Kombinierte Glasgow-Schmerzskala bei Katzen», abgekürzt «CMPS - Feline», entwickelt. Ein weiterer Schmerztest für Katzen, der sich hauptsächlich auf den Kopf und die verschiedenen Gesichtsausdrücke konzentriert, wurde 2019 an der Universität Montreal entwickelt. Dieser Test wird auch als Feline Grimace Scale (Katzen-Grimassen-Skala) bezeichnet.