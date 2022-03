Arm trotz Job : Wenn der Lohn nicht zum Leben reicht

LUXEMBURG – Jeder zehnte Beschäftigte lebt unter der Armutsgrenze. Was es heißt, nicht von seinem Lohn leben zu können, hat «L’essentiel» bei einer Betroffenen miterlebt.

«Wenn das Geld am Monatsende nicht mehr ausreicht, dann schicke ich meinen Sohn zu meinen Eltern», erklärt Lylianna (Name von der Redaktion geändert). Die 28-Jährige arbeitet zwar, ist aber trotzdem arm.

In Luxemburg gilt nach den Zahlen auf dem Jahr 2010 als arm, wer im Monat weniger als 1617 Euro zur Verfügung hat. Alleinerziehende Eltern mit weniger als 2102 Euro leben nach demselben Index unter der Armutsgrenze. Lylianna hat 1500 Euro zur Verfügung, ihren Lohn. Unterstützung vom Staat hat sie nie beantragt und der Vater ihres Sohnes bezahlt den vereinbarten Unterhalt nicht.

Also versucht sie, allein über die Runden zu kommen. Wenn das Geld für offene Rechnungen nicht ausreicht, wird eben auf den neuen Lohn gewartet. Wenn nichts mehr zu essen da ist, bedient sie sich im Kühlschrank ihrer Eltern. Und wenn der Warmwassererhitzer kaputt geht? «Ich hoffe, das passiert nicht», meint Lylianna.

Jeder zehnte Arbeitnehmer ist arm

Jeder zehnte Arbeitnehmer (10,6 Prozent) lebte 2010 in Luxemburg unter der Armutsgrenze. «Die Zahlen für 2011 dürften dieselben sein», versichert Paul Zahlen von der Statistikbehörde Statec. Dass die Zahl so hoch liegt, sind auch die Vielverdiener schuld, die in Luxemburg sehr viel Geld verdienen können. Trotzdem gibt es sie wirklich, die armen Arbeitenden.