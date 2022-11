Luxemburg: Wenn der «neue Gebrauchte» sich als Diebesgut erweist

Mehrere L'essentiel-Leser gaben an, ebenfalls in einem Autohaus in Luxemburg einen Gebrauchtwagen gekauft zu haben, der sich im Nachhinein als gestohlen erwiesen habe. Bei der großherzoglichen Polizei nachgefragt, gibt diese an, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass dies in Luxemburg häufig vorkomme. Betroffenen rät sie, den Verkäufer zu informieren und Anzeige zu erstatten, damit die Polizei die nötigen Schritte einleiten könne.