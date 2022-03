Straßengeburt in Luxemburg : Wenn der Rettungswagen zum Kreißsaal wird

LUXEMBURG - Trotz der Rettungsgasse haben es Einsatzkräfte schwer, schnell durch den Verkehr im Großherzogtum zu kommen. Das spürten die Eltern von Baby Ismail am eigenen Leib.

Am 21. November wurde um 8.44 Uhr auf einem Feld in Limpach ein Baby geboren. Eine schöne Geschichte mit Happy End. Doch der kleine Ismail hätte das Licht der Welt eigentlich in einem Krankenhaus erblicken sollen. Als Papa Didier seine hochschwangere Frau Narima von Oberkorn in das CHL in Luxemburg fahren wollte, war es aber 7.15 Uhr. Und das heißt im Großherzogtum: Rush Hour. Die Eltern sollten die Klinik daher nicht rechtzeitig erreichen. Stattdessen kam ein Rettungswagen, in dem das Kind am Wegesrand auf die Welt kam. «Wir haben den Krankenwagen kurzerhand in einen Kreißsaal umgewandelt», sagt Malvina vom Centre d’Intervention in Sanem lächelnd.