Luxemburg: Wenn der Schmerz das tägliche Leben unerträglich macht

All jene Schmerzen, die länger als drei Monate anhalten, bezeichnet man als chronisch und können Betroffenen großes Leid bringen – physisch wie auch psychisch. In Luxemburg können sich Menschen in solche Fällen seit einigen Jahren an eine Einrichtung des Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) wenden. Die «Pain Clinic» behandelt Patienten, die meist schon alle medizinischen Option ausgeschöpft haben, um ihrer Pein ein Ende zu setzten, und ihren Alltag endlich wieder schmerzfrei bewältigen zu können.