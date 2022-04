Mit diesem Bild eines Seeleoparden, der einen Eselspinguin fängt, holte der US-Fotograf den Gesamtsieg beim Wettbewerb World Nature Photographer of the Year. Gleichzeitig sicherte er sich damit die Goldmedaille in der Kategorie «Verhalten – Säugetiere». Entstanden ist das Bild in den Gewässern der Pléneau-Insel vor der Antarktischen Halbinsel.