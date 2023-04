Neue Studie: Wenn die Arbeit zur Sucht wird – hast auch du Mühe, im Job loszulassen?

Sie arbeiten exzessiv und können in der Freizeit kaum abschalten: Einer Studie zufolge zeigen rund zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland in Bezug auf die Arbeit suchthaftes Verhalten. Die Betroffenen haben zugleich häufiger Gesundheitsprobleme als andere Erwerbstätige, wie eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig zeigt, die am Dienstag von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht wurde. Die gewerkschaftsnahe Stiftung hatte die Untersuchung gefördert.