Luxemburg: Wenn die eigene Umgebung und die Umwelt krank machen

Trotz zahlreicher Arztbesuche leiden manche Patienten unter Schmerzen – ohne zu wissen, woher das Leiden kommt. Manchmal hängt die Krankheit jedoch mit der Umwelt zusammen. Um diesen Patienten zu helfen, hat das Gesundheitsministerium am Dienstag ein Konzept für Umweltmedizin vorgestellt. «Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, das mehr als notwendig ist, da einige von ihnen einen sehr schwierigen Lebensweg durchlaufen», sagt Paulette Lenert. Die Idee sei, «den Patienten die Last abzunehmen, seinen eigenen Weg zu finden, indem man ihn an einen Ort führt, an dem er von Anfang bis Ende betreut wird», erklärt die Ministerin.