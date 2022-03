Erschwerte Bedingungen : Wenn die Monsterwelle kommt

Das Volvo Ocean Race ist die härteste Segelregatta der Welt. Faszinierende Aufnahmen zeigen, wie sich die Segler von den ärgsten Wellen nicht aufhalten lassen.

Einmal rund um die Welt. So verläuft die Route des alle drei Jahre stattfindenden Volvo Ocean Race. Es ist die härteste Segelregatta der Welt. Das Rennen startet jeweils im Herbst und endet im Frühsommer. Aktuell ist für die Teams die zweite Halbzeit angebrochen, sie befinden sich derzeit südlich des 40. Breitengrads auf der längsten Etappe durchs Südpolarmeer in Richtung Kap Hoorn.

Die Regatta fordert den Teilnehmern alles ab. So zeigen eindrucksvolle Videoaufnahmen des in der Gesamtwertung führenden Telefonica-Teams, unter welchen Umständen die Segler zum Teil ihre Arbeit verrichten müssen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Yacht von zwei bis zu zehn Meter hohen Wellen erfasst und überspült wird - und wie sich die Segler anschließend an ihrem Boot festklammern müssen, damit sie nicht wegtreiben. Wahrlich kein Zuckerschlecken!