Wer hat Recht : Wenn die Nachbarn die Party vermiesen

LUXEMBURG - Der Silvesterabend naht. Wer zuhause eine Party schmeißt, für den ist Ärger mit Nachbarn vorprogrammiert. Wie ist der zu vermeiden? Wir haben nachgefragt.

Denn die Coolness der Nachbarn hat oft ihre Grenzen, wie auch eine Leserin von «L’essentiel Online» am eigenen Leib erfuhr. Sie weihte die Nachbarn mit einem freundlichen Zettel im Aufzug des Mehrfamilienhauses in ihre Pläne ein und bat um Verständnis. Die Reaktion kam prompt, in Form eines Antwortzettels: «Es gibt 1881 Restaurants in Luxemburg-Stadt und zahlreiche Festsäle und Kulturzentren in der Umgebung, die allen zur Verfügung stehen, die eine Party organisieren wollen, zumal ja schon vorher bekannt ist, dass Gäste sowieso unfreundlich sind und Krach machen.»