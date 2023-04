Phishing-Alarm: Wenn du diese E-Mail von Netflix bekommst, lösche sie sofort

Problematisch dabei: Die Betrugsmail sieht täuschend echt aus, da unterhalb der Meldung noch Filmtipps angefügt sind. Bei genauerem Hingucken kann man jedoch sehen, dass diese Empfehlungen in einer ganz anderen Sprache verfasst sind. Ein weiteres Merkmal der Phishing-Mail ist die Absendeadresse. Falls eine solche Mail also auch in deinem Postfach landet, löschst du sie am besten gleich.