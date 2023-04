Bis 400 Meter hoch: Wenn du in diese Hotels eincheckst, musst du schwindelfrei sein

An welchem ungewöhnlichen Ort möchtest du einmal übernachten?

In einem Leuchtturm – das stelle ich mir abenteuerlich vor. Am liebsten in einem Tiny House – das ist ultragemütlich! Ich würde gerne mal in einem Iglu schlafen. Unter freiem Sternenhimmel in der Wüste. In einem Baumhaus. Auf einem Schiff fände ich cool. An einem anderen Ort.