Rührende Geste : Wenn ein 94-Jähriger einen Elfmeter versenkt

Ein hochbetagter Fan des englischen Fußballvereins Notts County hatte noch einen großen Lebenstraum. Dank dem Club konnte er ihm erfüllt werden.

Er wurde im Rollstuhl an den Platzrand gefahren, gehen kann er nicht mehr allzu weit. Roy Prentice ist zeitlebens Fan von Notts County, dem ältesten Profiverein der Welt, und leidet seit einiger Zeit an Demenz. Seit 2017 wird er nun wegen des fortgeschrittenen Stadiums der Krankheit permanent im Landermeads Care Home in Chilwell betreut. Dort erzählte der 94-Jährige Betreuern, es wäre sein Traum, vor seinem Tod einmal vor dem Kop an der «Meadow Lane» ein Tor zu erzielen, dort, wo er so viele Spiele seiner geliebten «Magpies» gesehen hatte.