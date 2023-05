Warnzeichen: Wenn es im Wald nach Maggi riecht, droht Gefahr

So regnerisch der Frühling bisher war, so sehr treibt es die Menschen nun vor die Tür.

So schön und erholsam ein Waldspaziergang auch ist, unter Umständen kann er auch gefährlich werden – etwa, wenn man einem Wildtier begegnet. Zwar werden Wildschweine dem ersten Teil ihres Namens nur selten gerecht, trotzdem sollte man eine Begegnung mit ihnen in freier Wildbahn besser vermeiden. Denn die bis zu 170 Kilogramm schweren Tiere könnten eine Annäherung als gefährlich einstufen und angreifen.

Damit es erst gar nicht dazu kommt, sollte man in Wäldern – und auch in deren Nähe – auf seine Nase «hören». Denn der Duft der Tiere verrät ihre Anwesenheit: Laut Fachleuten riechen sie intensiv nach Liebstöckel, auch Maggikraut genannt. Den Beinamen erhielt die Pflanze, da ihr Aroma stark an die berühmte Würzsauce erinnert (siehe Box).