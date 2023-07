Jean Asselborn : «Wenn Fahrrad nicht mehr geht, geht auch keine Politik mehr»

LUXEMBURG – Jean Asselborn führt mit Taina Bofferding die LSAP-Liste für den Süden an, beim Politmonitor landete der 74-Jährige vor wenigen Tagen auf dem ersten Platz. In den Wahlkampf startet er motiviert, wie Asselborn in einem Interview erzählte.