EM 2012: Deutschland - Italien : Wenn Fußball mehr als ein Spiel ist

Deutschland gegen Italien ist seit 1970 ein Jahrhundertspiel. Immer, überall, und heute Abend eben wieder. Ein Streifzug durch die Fußballgeschichte...

Alles begann mit dem Halbfinale bei der Weltmeisterschaft in Mexiko. Im Glutofen der Azteka-Arena vor 100 000 Zuschauer erzielt Karl-Heinz Schnellinger den Ausgleich in der 90. Minute gegen Italiener, die mit einem Treffer von Bonisegna seit der 7. geführt hatten. Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger, der beim AC Mailand unter Vertrag stand, damals noch eine Ausnahmesituation.

Was danach folgte prägte eine ganze Fußballfangeneration in Deutschland und Italien. Die Verlängerung von Mexiko ist von der Dramatik und Intensität bis heute unerreicht. Nach vier Minuten in der Nachspielzeit haben die Deutschen das Spiel gedreht und führen mit 2-1, nur acht Minuten später liegt Italien 3-2 vorne, Müller gleicht noch einmal aus und schließlich setzt Rivera den entscheidenden Treffer zum 4-3 Endstand. Die fünf Tore in der Verlängerung eines WM-Halbfinals gehen in die Geschichte ein.

Das Halbfinale der WM 1970 Deutschland - Italien:

Deutschland und Italien treffen 1978 in Argentinien wieder aufeinander. Maier und Vogts sowie Zoff waren in Mexiko dabei. Doch das saft- und kraftlose 0-0 in Buenos Aires spiegelt den Leistungsstand beider Mannschaften bei dieser WM wieder. Weder die einen noch die anderen haben am Ende mit der Titelvergabe etwas zu tun. Die Niederlande übertrumpfen die beiden Rivalen und erreichen das Finale gegen Argentinien.

In Spanien hofft Deutschland dann 1982 auf die Revanche für Mexiko. Rummenigge, Breitner & co wollen im Finale gegen die Squadra zur Attacke blasen und werden vorgeführt. Nach einem Zwischenstand von 0-3 gegen entfesselte Italiener kann Breitner noch Ergebniskosmetik betreiben, doch ein ernsthafter Gegner waren die Deutschen im Finale von Madrid nicht. In die Geschichte gingen Rossi und einmal wieder Dino Zoff ein, der seine letzte WM gespielt hatte und als Weltmeister Abschied von der großen Fußballbühne nahm.

Das Finale der WM 1982 Deutschland - Italien:

Auch wenn es 1988 bei der Europameisterschaft in Deutschland zu einem 1-1 in der Vorrunde kommt, das nächste prickelnde Rendez-vous haben beide Fußballnationen erst 2006 wieder. Zum Halbfinale der WM 2006 wollen die Klinsi-Boys endgültig die Schmach von Mexiko ausgleichen.

Doch die Italiener mit Pirlo und Del Piero stellen Deutschland in der Verlängerung kalt und ziehen dem Gastgeberland den Stecker aus der WM. Und damit nicht genug, Italien gewinnt in Berlin das Finale, und das dann auch noch im Elfmeterschießen, der eigentlichen Paradedisziplin der DFB-Elf. Das sitzt tief und schaufelt dem 3-4 von Mexiko noch eine Schippe drauf.

Das Halbfinale WM 2006 Deutschland - Italien:

Da tröstet es den deutschen Fußballfan auch nur wenig, das es 1996 bei der EM in England tatsächlich einmal dazu gereicht hat die Squadra Azzura aus einem großen Turnier zu kegeln. 0:0 lautete das Ergebnis im letzten Gruppenspiel, das Italien unbedingt gewinnen musste. Andy Köpke, der deutsche Keeper avancierte zum Helden, als er einen Elfmeter von Gianfranco Zola parierte.

Jetzt also wieder ein Halbfinale. Nach 1970, 1982 und 2006 das vierte große Spiel zwischen zwei Fußballnationen bei denen das runde Leder alles bloß kein Hobby oder Freizeitvergnügen darstellt. In Deutschland und Italien ist Fußball etwas Ernstes. Heute stehen in beiden Ländern alle Räder still, die ganze Aufmerksamkeit gilt dem bevorstehenden Halbfinale, alles andere kann warten und ist Nebensache.

Deutschland – Italien, die Bilanz der Pflichtspiele:

1962, WM Chile, Vorrunde:

Deutschland – Italien 0:0

1970, WM Mexiko, Halbfinale:

Deutschland – Italien 3:4 (n.V.)

1978, WM Argentinien, Finalrunde:

Deutschland – Italien 0:0

1982, WM Spanien, Finale:

Deutschland – Italien 1:3

1988, EM Deutschland, Gruppenspiel:

Deutschland – Italien 1:1

1996, EM England, Gruppenspiel:

Deutschland – Italien 0:0

2006, WM Deutschland, Halbfinale:

Deutschland – Italien 0:2 (n.V.)

(cm / L’essentiel Online)