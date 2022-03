380.000-mal geteilt : «Wenn Hunde die Schnauze nicht halten»

Eine Hundehalterin in North Carolina veröffentlicht ein Foto ihres Lieblings auf Facebook. Tausende User reagieren empört. Nun steht die Frau wegen Tierquälerei vor Gericht.

Nachdem die Reaktionen in den sozialen Medien hohe Wellen schlugen, zog sie mit einem weiteren Post nach:«Keine Panik Leute, der Hund sollte nicht bellen und es dauerte nur eine Minute, punkt.» Ihre Facebook-Posts wurden mittlerweile gelöscht.

Adresse herauszufinden war schwer

Doch die Polizei von North Carolina und das Gericht sehen das überhaupt nicht so locker: «Der Hund war in einer sehr guten Verfassung, wirkte nicht verwahrlost, war gechipt. Das Einzige, was die Hundehalterin falsch gemacht hatte, war ihm die Schnauze zuzukleben», sagt ein zuständiger Polizist.