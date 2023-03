Luna (18): «Wenn ich mein Geschlecht nicht ändere, holt mich die Militärpolizei»

1 / 3 Transfrau Luna S. aus Österreich muss baldmöglichst ihr Geschlecht im Personenstandsregister ändern. Ansonsten wird sie zum Militärdienst eingezogen. Privat Die Änderung der Personendaten und die dafür notwendigen psychiatrischen Gutachten kosten jedoch rund 600 Euro; Geld, das Luna nicht hat. IMAGO/Lobeca Symbolbild: Aus diesem Grund startete sie eine Crowdfunding-Kampagne. Diese verlief äußerst erfolgreich: In nur sechs Stunden kamen 685 Euro zusammen. IMAGO/AAP

Die Österreicherin Luna S. wird möglicherweise in die Armee eingezogen. Die 18-Jährige ist eine Tranfrau, hat ihr Geschlecht im Personenstandsregister jedoch nie ändern lassen. In Österreich ist sie deshalb weiterhin zum Wehrdienst verpflichtet.

Anfang des Jahres bekam Luna einen Brief vom Bundesheer. «Im Brief steht, wenn ich die personenbezogenen Daten nicht bis Juli ändere, muss ich einrücken. Wenn ich das nicht freiwillig mache, holt mich die Militärpolizei», sagt sie gegenüber Heute. Dabei stellt sich ihr jedoch ein großes Problem: Die Änderung der Personendaten und die dafür notwendigen psychiatrischen Gutachten sind teuer. Luna kann sich das jedoch nicht leisten. «Eine Änderung konnte ich bisher nicht durchführen lassen, da mir die finanziellen Mittel gefehlt haben», so die Burgenländerin.

Rund 600 Euro soll sie die Änderung ihrer Personendaten kosten. Da ihre Eltern ihr finanziell nicht wirklich helfen könnten und sie trotz mehrerer Bewerbungen keinen Job finden konnte, hat sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Diese verlief äußerst erfolgreich: In nur sechs Stunden kamen 685 Euro zusammen. «Ich konnte es nicht fassen. Ich hätte mir niemals erwartet, dass der Betrag zusammenkommt, und dann noch in so kurzer Zeit», sagt Luna.

Luna ist kein Einzelfall

Mit dem Geld konnte die 18-Jährige die nötigen psychiatrischen Gutachten bezahlen. In den kommenden Tagen hat sie nun einen Termin im Rathaus, um ihren Personenstand zu ändern, dann wird sie endlich auch per Gesetz als Frau angesehen. «Schon von klein auf konnte ich mich nicht mit dem männlichen Geschlecht identifizieren. Ich konnte nicht in den Spiegel schauen und war davon überzeugt, dass ich ein Mädchen bin», so Luna.