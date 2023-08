Camper legen los: «Wenn ich nicht zum e-Lake kann, dann kündige ich»

Es ist Donnerstagnachmittag, wir sind zu Besuch auf dem Campinggelände am Echternacher See. Die Zelte stehen, das Flunkyballfeld ist abgesteckt, die Ukulele gestimmt und das Bier (noch) kalt: die Camper beim diesjährigen «e-Lake festival» sind teilweise langjährige Profis und sitzen bereits ab Donnerstag 14 Uhr in ihren Klappstühlen. Das Line-Up interessiere dabei nur bedingt. «In erster Linie bin ich fürs Campen mit meinen Freunden hier», verrät ein begeisterter Ukulelespieler, der zum dritten Mal den Weg nach Echternach zum Festival gefunden hat.

Auch Beatrice und Natalie aus Bitburg sitzen bereits mit Getränken in der Hand vor ihren Zelten. Die eine gehört seit zwei, die andere seit zwölf Jahren zu den Stammgästen. Zum Glück sei das Wetter super, denn «in einem Jahr hat es so übel geregnet, da sind wir mit Luftmatratze im Zelt auf der Wiese geschwommen», erzählt Beatrice, doch dieses Jahr sei die Gruppe gerüstet. Nach dem ersten Mal hat Natalie quasi direkt Urlaub für die nächste Festivalrunde eingetragen. Wen sie sich unbedingt ansehen wollen würde? Mambo Schinki (Sonntag, 21 Uhr). «Der hat mir am Trierer Altstadtfest so gut gefallen», schwärmt Natalie.