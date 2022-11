Junge Unternehmerin: Wenn Luxemburg dann doch besser als Paris ist

Schon als Jugendliche wusste Justine: «Ich will an der Sorbonne in Paris studieren!» Da die heute 29-Jährige schon immer eine Macherin war, erfüllte sie sich nach dem Abi am Kolléisch in Luxemburg-Stadt ihren Traum und zog in die französische Weltstadt. Nachdem ihr Schwerpunkt schon in der Schule auf Wirtschaftswissenschaften lag, schrieb sie sich an der Sorbonne entsprechend ein. 2016 machte sie ihren Master in Handelsstrategie und Verhandlungspolitik.