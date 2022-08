BKA-Statistik: Wenn Luxemburger in Deutschland straffällig werden

Im Jahr 2021 sind in Luxemburg wohnhaften Personen in 704 Fällen Verbrechen und Vergehen in Deutschland vorgeworfen worden. Dies geht aus Zahlen des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) hervor, die der luxemburgische Abgeordnete Dan Biancalana (LSAP) in einer parlamentarischen Frage zitiert. In 28 Fällen handelte es sich demnach um schwere Körperverletzungen. Darüber hinaus wurde in 206 Drogendelikten, 82 Diebstählen, 20 Verstößen gegen das Waffengesetz und 15 Sexualdelikten ermittelt. In vier Fällen griffen Luxemburger deutsche Polizisten körperlich an.