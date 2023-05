Über die Grenzen hinaus: Wenn luxemburgische Rettungskräfte Opfer auf der A31 retten

Im Jahr 2022 sind großherzogliche Rettungsteams insgesamt 132 Mal über der Grenze im Einsatz gewesen, wie das CGDIS in einer Bilanz am Dienstagmorgen veröffentlicht hat. Auf der Grundlage von Vereinbarungen mit den Nachbarländern wurden 89 Einsätze in Deutschland, 42 Frankreich und ein Einsatz in Belgien ausgeübt.