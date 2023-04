Bettel bei Nato-Treffen: «Wenn man Luxemburg braucht, kann man sich auf uns verlassen»

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg würdigte die Rolle Luxemburgs an der Spitze der Nato-Innovationsagenda. Nato

«Es liegt in unserer Verantwortung, nicht untätig zu bleiben angesichts der russischen Aggression vor den Toren Europas», sagte Xavier Bettel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit dem Nato-Generalsekretär. Wie bereits vergangene Woche vor dem EU-Parlament stellte er eine historische Parallele her: «In unserer Landesgeschichte hatten wir auch einen Nachbarn, der meinte zu wissen, was für unser Land richtig ist, und es waren Amerikaner, Engländer und Kanadier, die kamen, um uns zu befreien.»

Weiter fügte er hinzu, dass auf dem amerikanischen Friedhof in Luxemburg Tausende von jungen Soldaten lägen, die gestorben seien, obwohl die meisten von ihnen nicht einmal wussten, wo das Großherzogtum Luxemburg auf einer Landkarte zu finden sei. «Diese Menschen haben gekämpft, um diesem Land zu sagen, dass es nicht an ihm liegt, zu entscheiden, und dass wir die Souveränität der Staaten respektieren», erläutert Xavier Bettel.

Außerdem betonte der Premierminister die Notwendigkeit, der Desinformation in Europa entgegenzuwirken und alle Beweise für das, was dort [im Krieg in der Ukraine, Anm.d.R.] passiere, zu sammeln. Es sei unsere Pflicht, Straflosigkeit nicht die Antwort auf diesen Krieg sein zu lassen. Luxemburg unterstütze in diesem Zusammenhang die «Einrichtung eines internationalen Sondergerichtshofs, der sich mit den Aggressionsverbrechen befasst».

«Die Einheit wird unsere Stärke sein, die Spaltung unsere Schwäche», mahnte er, bevor er sich für eine bessere Zusammenarbeit der Armeen aussprach, da die europäische Rüstungsindustrie heute noch sehr zersplittert sei. Dabei kritisierte er den Mangel an transnationalen Rüstungsprojekten, der einer globaleren Ausrichtung entgegenstehe.

Xavier Bettel war außerdem sehr daran gelegen, auf die berühmten zwei Prozent einzugehen, die die Mitgliedstaaten für ihre Verteidigung ausgeben sollen. «Wir werden auf ein Prozent kommen, gerade haben wir 0,4 Prozent erreicht und daher ist es wichtig, die Bemühungen im Sinne der Solidarität fortzusetzen.» Er wies darauf hin, dass Luxemburg 27 Soldaten nach Rumänien und sechs nach Litauen für von der Nato koordinierte Einsätze entsandt habe. Er werde die Truppen im September besuchen, um sie zu unterstützen.

«Luxemburg ist vielleicht nicht besonders groß, aber Solidarität ist Teil unserer DNA, und das haben wir immer wieder bewiesen», schloss der Premierminister. «Wenn man uns braucht, kann man sich auf uns verlassen.»

Der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg würdigte seinerseits die Rolle Luxemburgs, das an der Spitze der Nato-Innovationsagenda stehe, insbesondere was die Weltraumüberwachung und die Investition in Satellitenkapazitäten betreffe.

«Wir werden der Ukraine zur Seite stehen, solange es nötig ist» Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg berichtete außerdem, dass die Nato-Alliierten und ihre Partner der Ukraine 230 Kampfpanzer und 1550 gepanzerte Fahrzeuge geliefert hätten, um sie bei der Abwehr der russischen Offensive zu unterstützen. Das seien Bestandteile des versprochenen Materials, um neun neue Panzerbrigaden auszurüsten. «Insgesamt verfügen die Ukrainer also über die Fähigkeiten, die sie brauchen, um mehr Gebiete zurückzuerobern», betonte der Chef des Atlantischen Bündnisses.

Er rief jedoch dazu auf, Russland «niemals zu unterschätzen». «Den russischen Streitkräften mag es an Qualität fehlen, aber sie machen das quantitativ wieder wett und Moskau mobilisiert weiterhin mehr Personal», betonte er. «Wir werden der Ukraine zur Seite stehen, solange es nötig ist, und wir werden liefern, was sie brauchen», versicherte der norwegische Politiker.