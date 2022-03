Voll auf die 13 : Wenn «Mortal Kombat» auf «Super Mario» trifft

Ein Zocker lässt in seinen Videos Figuren aus unterschiedlichen Games gegeneinander antreten. Leidtragende sind die niedlichen Mario-Charaktere.

Allerdings wäre das «Mortal Mario» aufgrund der harten Gangart der Kämpfer nicht mehr für Kinder geeignet. Immerhin: Der Titel würde so sicher mehr Hardcore-Gamer ansprechen, was zumindest Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto gelegen käme. Der will in Zukunft nämlich vor allem Spiele für echte Game-Profis entwickeln.