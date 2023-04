Luxemburg: Wenn nur vier Tage nach dem Kauf das Auto stehenbleibt

3760 Euro legte die Käuferin für den Gebrauchtwagen auf den Tisch, der ihr noch viele Probleme bereiten sollte. Patricia Schweitzer

Anfang März hat Patricia bei einem Händler im belgischen Athus 3760 Euro für einen Gebrauchtwagen mit Baujahr 2002 und 97.000 Kilometern auf dem Tacho auf den Tisch gelegt. Natürlich sei ihr bewusst gewesen, dass sie keinen Neuwagen kauft, so die Künstlerin aus Bonneweg. Doch mit dem Fiasko, das sie dann erlebte, habe sie niemals gerechnet.

Am Tag des Kaufs habe sie eine Anzahlung von 2000 Euro geleistet und habe das Autohaus in dem Wissen, gerade ihr erstes eigenes Auto gekauft zu haben, geradezu euphorisch verlassen. Am 17. März hat sie ihr neues Gefährt dann abgeholt. Doch schon auf der Rückfahrt habe sie ungewöhnliche Geräusche vernommen. Am Telefon wird ihr bescheinigt, dass alle Tests durchgeführt worden seien und das Fahrzeug «in gutem Zustand» sei.

Aus der Anzeige, die sie am 4. April erstattete, geht hervor, dass das erst der Anfang einer langen Reihe von Komplikationen war. «Vier Tage nach dem Kauf hatte das Auto eine Panne und musste abgeschleppt werden». Nach einem Besuch in einer Werkstatt in Messancy hätte sich jedoch nichts geändert, die Probleme hätten sich weiter fortgesetzt. Patricia beschreibt ein Auto, dessen «Motor mitten in der Fahrt ausgeht», was ihr einen riesigen Schrecken eingejagt habe. Es folgen Defekte an den Bremsen und den Motorkontrollleuchten.

Ein Ermittlungsverfahren ist im Gange

Am 30. März hat sie den ACL um eine vollständige Diagnose gebeten. Diese sei eindeutig und liste eine lange Reihe von Mängeln auf, wie Korrosion sowie Probleme an den Bremsen und der Radaufhängung. Mehr als ein Dutzend Teile bedürfen demnach einer Reparatur. «Ich verstehe nicht, wie der Wagen die technische Kontrolle in Belgien bestehen konnte», wundert sich Patricia, die beteuert, zahlreiche E-Mails an die Werkstatt geschickt zu haben – jedoch ohne Erfolg. «Der Händler weigert sich, mein Fahrzeug zur Reparatur zurückzunehmen, trotz Garantie».

Über eine Facebook-Gruppe sammelt sie weitere Zeugenaussagen. Sogar in einer Fernsehsendung des RTBF ist sie aufgetreten, um von ihrem Unglück zu berichten. «Diese Händler verkaufen ihre Fahrzeuge über Online-Verkaufsseiten auch im Großherzogtum. So habe ich übrigens auch mein Auto gefunden», erzählt sie.

Anne-Sophie Guilmot, Vertreterin der Staatsanwaltschaft, bestätigt gegenüber L'essentiel, dass ein Ermittlungsverfahren im Gange sei, das zahlreiche Kläger betreffe. Wie die Polizei, nennt diese ebenfalls keine weiteren Details zu den Klagen.

Nach Ansicht des Autohändlers liegt kein Betrug vor

Der von L'essentiel kontaktierte Autohändler wiederum weist diese Anschuldigungen entschieden von sich: «Unser Unternehmen verkauft seit mehreren Jahren zwischen 450 und 500 Fahrzeuge pro Jahr. Im Falle einer Beschwerde verfügen wir über einen Kundendienst und eine Werkstatt, in der das Fahrzeug unter den bestmöglichen Bedingungen wieder in Stand gesetzt wird.

«Wir gewähren eine Garantie auf den Motor und das Getriebe unserer Fahrzeuge, nicht aber auf Verschleißteile. Auf den Kaufrechnungen ist dies auch deutlich angegeben», erklärt der Geschäftsleiter.