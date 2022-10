Beziehungs-Jetlag: Wenn Paare nicht aufeinander eingestimmt sind – das hilft

Nach einem langen Flug in eine andere Zeitzone will man oft nur noch eins: ab ins Bett. Auch am nächsten Tag fühlt sich alles ein wenig komisch an, als ob der Körper in einem anderen Land stecken geblieben wäre. Beim Beziehungs-Jetlag laufen die inneren Uhren der beiden Verliebten auch nicht synchron: Wenn du zum Beispiel nach langer Arbeit noch reden willst, dein Gegenüber aber todmüde ist, spricht man von gegenseitigem Beziehungs-Jetlag. Dieser trifft nach Transitionen ein, also wenn ihr euch kurz (tagsüber während der Arbeit), mittellang (während Ferien) oder lange (während Fernbeziehungen) nicht gesehen habt und dann wieder aufeinandertrefft.