Luxemburg/Finnland: «Wenn Putin angreifen will, sind die Finnen bereit»

Tommi Lappalainen ist nicht überrascht, dass Finnland am Mittwoch einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Nato gestellt hat. «Unser Land arbeitet seit vielen Jahren mit der Organisation zusammen, und die illegale, illegitime und unmoralische Aggression Russlands in der Ukraine hat die Dinge natürlich sehr beschleunigt», erklärt er gegenüber L'essentiel. Seit 15 Jahren lebt der 50-Jährige in Luxemburg, kehrt aber aus beruflichen Gründen regelmäßig nach Finnland zurück.