Xavier Bettel in der Urkaine: «Wenn Selenskyj mich darum bittet, Putin zu treffen, dann mache ich das»

Herr Premier, was ist das vorherrschende Gefühle nach ihrem Besuch der Ukraine?

Ministère d'État/Max Gutenkauf et Liz Thielen

Fotos zu sehen ist die eine Sache. Aber die zerstörten Gebäude, Supermärkte, Schulen, Straßen und Brücken tatsächlich zu sehen, wühlt nochmal mehr auf. Ich hoffe, dass wir in Brüssel keine Fehler machen werden, und uns darauf einigen können, der Ukraine sowohl die benötigte materielle als auch psychologische Hilfe zukommen zu lassen.

Ist es so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ich bin nur ein paar Stunden da, diese Menschen leben hier. Wer wäre ich, wenn ich mich über eine lange Zugfahrt und einige Stunden Aufenthalt beschweren würde? Wenn man nur an die Luftangriffen-Drohungen denkt, die Menschen hier Leben ständig in Angst. Die ganze Zeit über. Da wird einem klar, wie hoch der Preis des Friedens ist und wie wichtig es ist, für seine Werte zu kämpfen.

Beides. Als Wolodymyr mir sagte, dass ihm wichtig sei, dass ich komme, habe ich nicht gezögert. Ich bin hier um die Unterstützung Luxemburgs in Form von Hilfen und der Welle der Solidarität aus dem Großherzogtum zu unterstreichen. Ich bin stolz Premier eines Landes zu sein, das versteht, dass man heute hilft, und morgen auf die Hilfe Anderer zählen kann.

Ministère d'État/Max Gutenkauf et Liz Thielen

Neben den multilaterale Verpflichtungen stehen wir in direktem Kontakt mit den ukrainischen Behörden, um bei einigen Projekten, die derzeit diskutiert werden, zu helfen.

Ist die Ukraine Teil Europas?

Wir teilen einen Kontinenten, und das ist Europa. Die Ukraine sollte auch Teil der europäischen Familie sein, doch bis dahin ist noch viel zu tun. Auf absehbare Zeit wird eine EU-Mitgliedschaft nicht möglich sein. Doch es wäre ein falsches Signal, der Ukraine die Mitgliedschaft nicht in Aussicht zu stellen. Wir wissen sehr wohl, dass eine Mitgliedschaft nicht in absehbarer Zeit möglich ist. Aber die klare Botschaft an die Ukraine heute lautet: «Wir lassen euch nicht im Stich!»