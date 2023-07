Täuschung: Wenn sich Deine Beziehung so anfühlt, hast Du eine «Delusionship»

Laut Tiktok ist eine Delusionship eine Beziehung, in der eine Person involvierter ist und eine ganz andere Vorstellung von der Ernsthaftigkeit der Beziehung hat als die andere. Somit ist die Delusionship das Gegenteil zur Situationship, bei der beide Parteien wissentlich in einer unverbindlichen Beziehung sind.

Hast Du Dich schon mal in einer Beziehung befunden, in der eine Person involvierter war als die andere?

Ein ziemlich bitterer Begriff für ein häufiges Szenario. Schließlich werden Anzeichen nicht selten ignoriert, wenn man jemanden sehr gerne hat. Wir haben mit Paar- und Sexualtherapeut Ben Kneubühler über eindeutige Indizien gesprochen – und darüber, was man machen kann, wenn man sich in einer Delusionship befindet.

Es liegt in der Natur von Einbildungen, dass man sie auf den ersten Blick nicht erkennt, und gerade in der ersten Phase des Kennenlernens ist eine Idealisierung auch normal. Eine Möglichkeit, größere Illusionen herauszufinden, wäre, einen Schritt zurückzutreten und die Interaktionen zu analysieren. Wie reagiert mein Gegenüber auf meine Nachrichten und Signale? Was lese ich in den Antworten? Mit ein bisschen Distanz betrachtet lässt sich besser erkennen, ob es ein offensichtliches Missverhältnis gibt, wie oft die Person schreibt, Treffen vorschlägt oder Gefühle äußert. Allerdings handelt es sich dabei nicht zwingend um Zeichen einer Delusionship, sondern kann auch z. B. bei Menschen mit Ängsten oder ADHS auftreten.