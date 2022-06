Luxemburg: Wer darf in Luxemburg eine Schusswaffe tragen?

Am 1. Mai ist in Luxemburg ein neues Gesetz in Kraft getreten, das eine EU-Richtlinie umsetzt. Dieses verbietet den Besitz von halbautomatischen Feuerwaffen «mit großem Magazin» – Waffen, die häufig bei Terror-Anschlägen verwendet werden.

In Luxemburg seien rund 85.000 legale Waffen – hauptsächlich Feuerwaffen – im Umlauf, so das Ministerium. Dazu kämen noch die Dienstwaffen, die nicht in die Zuständigkeit der Abteilung für «Waffen und Wachdienste» des Justizministeriums fallen. «Im Vergleich zu anderen EU-Ländern liegen wir im Durchschnitt», sagt der Abteilungsleiter. Einige Personen seien wegen ihrer Leidenschaft oder ihres Hobbys im Besitz regelrechter Waffenarsenale. «Selbstverteidigung» als Rechtfertigung für das Tragen einer Feuerwaffe sei jedoch grundsätzlich kein guter Grund, so der Leiter.