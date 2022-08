Gemäß Studie: Wer den Nutri-Score beachtet, ernährt sich gesünder

Laut einer Studie der Universität Göttingen hilft der Nutri-Score dabei, irreführende Produkt-Slogans zu Zucker und Co. zu entlarven.

Die große Auswahl an Lebensmitteln kann manchmal überwältigen. Produkt-Slogans wie «Noch weniger Fett» oder «Ohne zusätzlichen Zucker» tragen ebenso zur Verwirrung bei. Um ähnliche Produkte beim Einkaufen vergleichen zu können, wurde der Nutri-Score eingeführt: eine farbige, fünfstufige Nährwerte-Farbskala, die meistens direkt vorne auf der Verpackung platziert ist.

Er bewertet bei einem Lebensmittel die Menge an Zucker, Fett, Salz, Ballaststoffen, Proteinen oder Anteilen an Obst und Gemüse pro 100 Gramm. Der daraus gebildete Gesamtwert wird abgebildet.

Studie: Steckt zu viel Zucker im Müesli?

Die Frage, die sich das Universitätsteam um Kristin Jürkenbeck vom Lehrstuhl Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte also stellte: Hilft der Nutri-Score wirklich, solche Aussagen zu entlarven?

Den Teilnehmenden an der Studie wurden drei Produkte gezeigt: ein Schoko-Müesli, ein Fertig-Cappuccino und ein Hafer-Getränk. Diese Produkte waren mit typischen Botschaften und/oder (zusätzlichen) Nutri-Scores bedruckt.

Ja, ich schaue mir diese an und entscheide. Manchmal ja, manchmal ignoriere ich sie. Nein, ich achte nicht auf den Nutri-Score. Ich habe bisher noch nie drauf geachtet. Andere Kriterien sind mir für den Kaufentscheid wichtiger.

Gute und schlechte Nährwerteigenschaften

Doch was gilt beim Nutri-Score nun eigentlich als günstig und was als ungünstig? Ein hoher Protein- und Ballaststoffgehalt, die Verwendung hochwertiger Raps-, Oliven- oder Walnussöle sowie ein großer Anteil an Früchten, Nüssen, Hülsenfrüchten und Gemüse werden als günstig bezeichnet.