Dr. Farah Hannachi: «Wer eine Allergie hat, entwickelt oft noch eine weitere»

Allergien sind leider auch im Hochsommer noch ein Thema.

Die Monate Mai und Juni liegen hinter uns, jetzt ist Hochsommer. Das heißt aber nicht, dass Allergiker bereits aus dem Schneider sind. «Der Pollenflug in der Luft ist immer noch sehr stark. Es schwirren weiterhin Gräserpollen herum, aber auch Kräuterpollen, darunter der Beifuß, der bald zu blüht und in Luxemburg immer häufiger vorkommt», erklärt Dr. Farah Hannachi, Leiterin der Abteilung Immunologie-Allergologie am CHL. Gewitter, die im Sommer besonders häufig seien, wirkten sich auf zweierlei Weise aus: Einerseits würden sie dafür sorgen, dass die Pollen wieder absinken und sich die Lage etwas beruhigt. Andererseits gebe es das sogenannte Gewitterasthma, das durch Pollen ausgelöst werde, die in der gewitterfeuchten Luft aufplatzten.

Die Pollenanalysen, die in den vergangenen 33 Jahren in der aerobiologischen Station des CHL durchgeführt wurden, zeigen, dass «die Saison für Baumpollen länger ist und früher beginnt». Der Klimawandel ist daran nicht ganz unschuldig: «Der weltweite Temperaturanstieg hat diese frühere Blüte und damit auch längere Pollenperioden ermöglicht», so Hannachi.

«Eine Allergie kann man auch mit 40 Jahren erst entwickeln»

Erschwerend kam im Jahr 2020 die Corona-Pandemie hinzu. «Diese mehr oder weniger schwere Erkrankung schwächt die Immunabwehr der Betroffenen». Zwar könne man, so die Wissenschaftlerin weiter, «nicht von einem direkten Zusammenhang zwischen Corona und dem Auftauchen von Allergien sprechen». Es sei aber offensichtlich, dass Allergien, bei denen es sich um Erkrankungen des Immunsystems handele, tendenziell stärker zum Vorschein kämen. Darum, erklärt Dr. Hannachi, «weisen Allergiepatienten nach einer Corona-Erkrankung tendenziell mehr Symptome auf».

In Bezug auf das Alter der Allergiker stellt Farah Hannachi fest: «Allergien betreffen in der Regel junge Menschen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene». Da sich Allergien in den vergangenen Jahren jedoch immer mehr ausgebreitet hätten, könnten sie alle Altersgruppen betreffen. «Eine Allergie kann sich auch erst mit 40 Jahren entwickeln, man ist also auch im fortgeschrittenen Alter nicht davor gefeit», so die Wissenschaftlerin.

Vorsicht vor Hausstaubmilben und ... Katzen

Neben den traditionellen Allergien gegen Pflanzenbestandteile, Pollen, Gräser oder Heu richtet Dr. Hannachi ihren Blick auch auf Allergien gegen Hausstaubmilben. Über diese mikroskopisch kleinen Organismen, die im Staub lebten, werde weniger gesprochen, obwohl sie genauso präsent seien. «Weil sie das ganze Jahr über da sind, gewöhnen sich die Patienten daran und leben damit. Sie beschweren sich kaum noch darüber», so die Ärztin. Ein weiteres Thema sind Katzen: «Das Katzenallergen gelangt direkt in die Lunge, wodurch es leichter zu Asthmaanfällen führt».