Experten erklären : Wer erfolgreich Cannabis-Setzlinge ziehen will, braucht Fingerspitzengefühl

Landwirt Norbert Eilenbecker und André Steinmetz, Doktor der Biologie, bauen seit 1995 Industriehanf in Kalborn an, auf dem Gebiet «Cannabis» sind sie also Experten – professionell gesehen, versteht sich. Ganz unproblematisch sehen die beiden den Gesetzestext der Regierung zum privaten Anbau nicht, es mangelt laut ihnen an Präzision. Vier Cannabispflanzen sind demnach im privaten Bereich erlaubt, wenn sie aus Samen gezogen werden. «Aber was bedeutet vier Pflanzen?», fragt Eilenbecker, «es kann sie in allen Größen geben, die sehr unterschiedliche Erträge liefern. Und dann kommt es darauf an, woher das Saatgut stammt und um welche Sorte es sich handelt», erklärt er.