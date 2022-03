Champions League : Wer gegen wen tänzelt - Fußball trifft Ballett

Die UEFA lost das Halbfinale für die Championsleague aus. Oder: Wird das Nationalballett Barcelona endlich mit der Volkstanzgruppe Bayern auftreten?

12:37 Uhr: Dank an unser Maskottchen: Den Fotografen Bob Carey, der sich schon eingetanzt hat. Ob er aber mit auftritt?

12:29 Uhr: So oder so. Wir freuen uns auf zwei spannende Auftritte in dieser Ballettsaison.