Studie beweist: Wer halbnackt posiert, schreckt beim Onlinedating ab

Oben-ohne-Bilder schaden Männern in der Wahrnehmung. Das haben Forschende der Universität von Colorado in einer Studie , die vergangene Woche veröffentlicht wurde, herausgefunden. Männer, die sich mit nacktem Oberkörper zeigen, werden gemäß der Studie als flatterhaft und weniger fähig, die Erwartungen anderer zu erfüllen, wahrgenommen.

Für die Untersuchung wurden 567 Frauen und Männer nach ihrem ersten Eindruck befragt. Das Forscherteam erstellte einen fiktiven Charakter namens Noah, den sie in verschiedenen Formen über mehrere Profile auf der Onlinedating-Plattform Tinder verteilten. Der junge Erwachsene war mehr oder weniger muskulös, hatte auf gewissen Bildern einen nackten Oberkörper, auf anderen trug er ein weißes T-Shirt, und suchte je nachdem eine feste Beziehung oder gelegentlichen Sex.

Ohne Oberteil wirken Männer weniger kompetent

Die Befragten mussten ihr Urteil anhand von drei Kriterien fällen: Noahs Motivation, sich auf eine Beziehung einzulassen, seine Muskeln und seine Persönlichkeit. Die Frauen schätzten den Mann ohne Hemd als risikoreicher in seinem Sexualverhalten, als weniger attraktiv in der Gesellschaft und als unreif und weniger kompetent ein. Männer schätzten Noah aufgrund dieser Merkmale genau gleich ein, nur seine Kompetenz zweifelten sie weniger an.