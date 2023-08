Elektrozaun reicht nicht: «Wer hat Angst vor dem Wolf?» – Clerf nicht unbedingt

In Lieler denkt der Schäfer Florian Weber über Möglichkeiten nach, seine Schafe zu schützen.

Florian Weber, Schafzüchter aus Lieler, ist nicht gerade begeistert, dass ein Wolf Anfang Juli ein Schaf auf einer Weide in der Nähe seines Hauses gerissen hat. «Natürlich beunruhigt uns das», beschreibt er die Situation. Untersuchungen in Deutschland hatten bestätigt , dass das gefundene Schaf tatsächlich von einem Wolf getötet worden ist.

«Dutzende Leute dachten, es sei eines unserer Schafe», berichtet die Ehefrau des Schäfers. In der Tat ist ihre Herde mit etwa 1000 Tieren recht groß. Zum Schutze ihrer Tiere wollen sie sich einen Hund zulegen, sind jedoch noch auf der Suche nach einem geeigneten Züchter. Denn ihr Elektrozaun sei nicht hoch genug.

Nein, er greift ja keine Menschen an.

Nein, er greift ja keine Menschen an.

Nein, er greift ja keine Menschen an. Ja und ich möchte auch keinem begegnen. Ich nicht, aber um die Tierhalter mache ich mir schon Sorgen. Welcher Wolf?

Wie die Gemeinde Clerf am Mittwoch versicherte, habe sie keine Anrufe von besorgten Bürgern erhalten. Im Gegensatz zur Luxemburger Naturverwaltung, wo sich einige besorgte Tierhalter gemeldet haben, wie Marianne Jacobs gegenüber L'essentiel berichtet. Aufgrund der sorgfältigen Vorbereitungen mit einem Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen seien solche Meldungen jedoch eher selten. Die Verwaltung hat ihrerseits auch keine Zweifel, dass ein Wolf verantwortlich für das tote Schaf sei.

Als Präventionsmaßnahmen werden unter anderem Elektrozauns empfohlen. In Luxemburg werden «alle direkten Schäden an Nutztieren entschädigt, wo der Wolf als eindeutiger Verursacher identifiziert oder als Verursacher nicht ausgeschlossen werden kann», so die Naturverwaltung. Dies gelte für haupt- und nebenerwerbliche Nutztierhalter sowie Hobbyhalter.