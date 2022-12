Kanada: Wer hat seine Eltern getötet? Milliardär setzt 35 Millionen Dollar Belohnung aus

1 / 6 Jonathon Sherman setzt eine Belohnung von 35 Millionen Dollar für die Ergreifung des Mörders oder der Mörderin seiner Eltern aus. Youtube/Toronto Star Barry Sherman war der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Generikagiganten Apotex. imago/ZUMA Press Zusammen mit seiner Frau Honey engagierte er sich stark in der Philanthropie. Sherman Family

Diese Woche ist es fünf Jahre her, dass die kanadischen Milliardäre Barry und Honey Sherman in ihrem Haus in Toronto ermordet wurden. Ihr Sohn Jonathon hat nun angekündigt, dass er die Belohnung, die für die Aufklärung des Falles ausgesetzt wurde, um 25 Millionen Dollar erhöhen wird.

Die Shermans wurden am 15. Dezember 2017 in ihrem Haus im Stadtteil North York tot aufgefunden. Der Autopsiebericht ergab, dass das Paar durch Strangulation starb. Die Polizei teilte mit, dass es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in das Haus gegeben habe. Barry Sherman war der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Generikagiganten Apotex. Zusammen mit seiner Frau Honey engagierte er sich stark in der Philanthropie. Zum Todeszeitpunkt war Barry Sherman 75 Jahre alt, seine Frau Honey 70.

«Ich kann damit nicht abschließen, bis die Verantwortlichen für diese böse Tat vor Gericht gestellt werden», sagte Jonathon Sherman in einer Erklärung, die CBC Toronto exklusiv vorliegt. Zu diesem Zweck sagte er, dass er zusätzlich 25 Millionen Dollar zu der Belohnung für Informationen beisteuert, die zu einer Verhaftung und Verurteilung führen. Damit erhöht sich die Belohnung auf insgesamt 35 Millionen Dollar (rund 32,6 Millionen Franken).

Barry Sherman war in Dutzende Prozesse verwickelt

«Meine Eltern hätten es verdient gehabt, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen und ihren Lebensabend so zu verbringen, wie es sich für Großeltern gehört, nämlich mit ihrer Familie. Ich vermisse meine Eltern immer noch mehr, als ich beschreiben kann, und das, was mit ihnen geschehen ist, wird mich für immer verfolgen», so der untröstliche Sohn.