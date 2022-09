Paulette Lenert : «Es gibt in der Krise nicht nur Verlierer – man muss ein Gleichgewicht schaffen»

Paulette Lenert bevorzugt gerichtete Hilfen. Editpress

Bezüglich Corona ist die Rentrée dieses Jahr ruhiger… Das stimmt, jedoch müssen wir uns nun anderen Herausforderungen, wie den enorm gestiegenen Energiepreisen, stellen. Es sind keine einfachen Zeiten, ich habe das Gefühl von Krisenmodus zu Krisenmodus zu wechseln.

Stehen uns eventuell wieder Einschränkungen wegen Corona bevor? Aufgrund der regelmäßigen Abwasseranalysen in Luxemburg können wir behaupten, einen sehr guten Überblick über das Geschehen rund um das Virus zu haben. Bislang gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen, aber man kann sich nie ganz sicher sein.

Wir nähern uns einer Rate von null stationär behandelten Patienten… Wir dürfen nicht aus den Augen lassen, dass wir dem Virus zu Beginn der Pandemie «nackt» gegenüberstanden. Mittlerweile können wir uns, Dank der vorhandenen Impfstoffe, gut gegen das Virus wappnen. Wir stellen mit Zufriedenheit fest, dass sich im Großherzogtum viele Personen impfen haben impfen lassen und auch die Auffrischimpfung wahr genommen haben. Covid bleibt eine Erkrankung, der man mit Respekt entgegentreten soll, wir sehen jedoch keinen Grund zur Annahme, dass die Zahl hospitalisierter Personen wieder signifikant ansteigen wird.

Wird eine vierte Dosis für die Allgemeinheit nötig sein? Wir halten uns diesbezüglich auf die Empfehlungen der Experten. Der Oberste Rat für Infektionskrankheiten wird regelmäßig konsultiert und ich bin überzeugt, dass er uns diese Dosis zu dem Zeitpunkt empfehlen wird, wenn es sinnvoll ist. Wir erwarten einen weiteren Impfstoff, der Studien zufolge noch besser auf die Omikronvarianten anspricht. Planmäßig wird das Impfzentrum am 13. September seine Türen öffnen.

Das Ende der Regierungsperiode rückt näher. Was muss sich hinsichtlich der Gesundheit in Zukunft ändern? Die Covid-Problematik war eine sehr zeitintensive Angelegenheit. Ich konnte mich dadurch jedoch komplett in das Gesundheitssystem einarbeiten und die positiven, wie auch die negativen Aspekte in Extremsituationen kennenlernen. Wir bereiten uns auf die Zukunft vor, um ein standhaftes und finanzierbares System mit Dienstleistungen zu entwickeln, die für alle gleich sind. Der universelle Zugang zur Gesundheitsversorgung ist ein wichtiges Ziel Luxemburgs.

Wie wird das luxemburgische Gesundheitssystem in zehn Jahren aussehen? Die größte Herausforderung besteht darin, den Pflegebedarf zu decken. Wir benötigen diesbezüglich eine Verbesserung, da die Lebenserwartung steigt, wir jedoch immer mehr Probleme beim Aufstocken des Pflegepersonals haben. Dies treibt uns dazu, zu modernisieren, die Digitalisierung zu beschleunigen, die Behandlungswege zu optimieren und sowohl die personellen als auch die finanziellen Mittel zu optimieren. Mit den Mitteln, die wir haben, besser zu werden, ist eine große Herausforderung, wir haben nicht unendlich viele Mittel zur Verfügung.

Welche Ansätze werden verfolgt? Wie sieht es mit dem Thema Fernkonsultation aus? Es sind vielversprechende Ansätze im Anlauf, aber diese setzen entsprechende Schulungen, gemeinsame Arbeit und eine gute lokale Verankerung voraus. Die Krankenhäuser müssen Hand in Hand mit den Personen arbeiten, die die Patienten betreuen. Wir sprechen über eine ambulanten Wende, um die Anzahl der an einem Tag möglichen Betreuungen zu erhöhen. Dies setzt wiederum eine gute Betreuung, vor und nach der Behandlung, voraus. Es ist wichtig, dass das medizinische Fachpersonal in der Berufspraxis seine Mittel bündeln und die Work-Life-Balance besser anpassen kann.

Zu anderen Gesellschaftsfragen, wie der Energiekrise und dem Homeoffice hört man weniger von Ihrer Seite… Es gibt Vorschläge unsererseits zu diesen Themen. In der Drogenpolitik oder der Homeoffice Debatte gibt es ebenfalls Themen, die mich beschäftigen. Ich habe jahrelang im öffentlichen Dienst in der Personalabteilung gearbeitet. Das ist etwas, das ich immer zu fördern versucht habe. Die Digitalisierung ist der Schlüssel, um gut aus der Ferne arbeiten zu können. Die sozialen Beziehungen dürfen jedoch nicht vernachlässigt werden. Hier kommen wir wieder auf die Gesundheit und das Wohlbefinden zurück, die für die Arbeit, die einen Großteil des Tages von Erwachsenen in Anspruch nimmt, wesentlich sind.

Welche Lösungen befürworten Sie in Betracht auf die Energiekrise? Ich glaube an Initiativen der Europäischen Union. Die Preise müssen überprüft werden. Die Wege, die auf dem Tisch liegen, um den Gaspreis zu deckeln und in die Preisgestaltung einzugreifen, sind die richtigen. Eine luxemburgische Lösung gibt es nicht, wir müssen das gemeinsam angehen.

Und wie sieht es auf nationaler Ebene aus? Die Tripartite ist das Kriseninstrument in Luxemburg. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir Lösungen finden. Dabei muss man präzise sein. Die Verbraucher werden von den Preisen getroffen, also werden sich die sozialen Ungleichheiten verschärfen. Wir können es uns nicht leisten, alles blind zu bezuschussen. Man kann das zwar eine Zeit lang tun, aber nicht auf Dauer. Wir werden aus sozialer Sicht selektiv sein müssen. Wir müssen denjenigen helfen, die wirklich darauf angewiesen sind und gleichzeitig diejenigen fordern, die über zusätzliche Mittel verfügen, denn es gibt nicht nur Verlierer in einer Krise. Man muss ein Gleichgewicht schaffen und alle Karten ausspielen, die man hat.

Das wird einige Anstrengung erfordern… Sowohl Verbraucher als auch Unternehmen müssen versuchen, möglichst viel zu sparen, da auf uns alle schwierige Zeiten zukommen. Gleichzeitig müssen zusätzlichen Mittel gefunden werden, um die Solidarität aufrecht zu halten. Wir werden uns Gedanken um Umverteilung machen, die so zielgerichtet wie möglich sind.

Wie kann die Attraktivität des Landes bewahrt werden? Das ist eine wichtige Überlegung. Um attraktiv zu bleiben, muss Luxemburg die Arbeitsplätze attraktiv halten. Der Index ist ein Kostenfaktor, der die Unternehmen belastet, aber auch ein Faktor, der die Attraktivität erhöht. Es ist schwierig ein Gleichgewicht zu finden.

Besteht die Gefahr, dass die öffentliche Debatte von einer Krise zur nächsten zu kurz kommt? Es eilt und es gibt viele unvorhergesehene Ereignisse. In einer idealen Welt hätte man Zeit, alle Daten zu sammeln und zu analysieren, aber es ist dringend. Jede Woche ändern sich die Prognosen. Die Menschen würden gerne lange im Voraus wissen, was passieren wird, aber wie bei der Pandemie, haben wir es mit sehr vielen Unbekannten zu tun. Wir müssen uns zusammensetzen und schnell Entscheidungen treffen. Das ist nicht ideal, aber es müssen schleunigst Entscheidungen getroffen werden.

Ist das in Bezug auf die Demokratie hinderlich? Nein. Die Chamber wurde während der Pandemie auf vorbildliche Weise einbezogen. Die Sozialpartner spielen eine zusätzliche Rolle. Die Tripartite ist ein fantastisches Instrument. Gemeinsam nachzudenken ist Teil dieser luxemburgischen Besonderheit. Die Bestandsaufnahme zu teilen und gemeinsam nach den besten Lösungen zu suchen, ist pure Demokratie. Dabei stehen wir stets im Austausch mit dem Parlament. Die Maßnahmen werden vorgestellt, diskutiert. Das ist eine unserer Stärken in Luxemburg. Wir haben es geschafft, das Parlament wiederholt in Rekordzeit einzubinden. Das war anstrengend, hatte aber den Vorteil, dass die Demokratie respektiert wurde.