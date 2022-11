Community-Aufruf: Wer ist dein Favorit bei der WM 2022 in Katar?

Sind es die roten Teufel, denen du gespannt folgen wirst? Lassen die walisischen Drachen dein Herz schneller schlagen? Oder wirst du die WM über ganz in Orange gekleidet sein?

Spätestens nach dem ersten Anpfiff am Sonntag in Katar, wird für vier Wochen die Weltmeisterschaft im Fokus des Fußballs stehen. Viele Leute haben vor, die diesjährige WM zu boykottieren. Falls du jedoch zu den Leuten gehörst, die es kaum noch bis Sonntag abwarten können, dann erzähle uns, mit welcher Mannschaft du mitfiebern wirst. In unserem WM-Ticker kannst du demnächst alle wichtigen Informationen zur Meisterschaft erhalten.