Jeannot Waringo : Wer ist der Mann hinter dem Waringo-Bericht?

LUXEMBURG – Im Sommer 2019 bekam Jeannot Waringo den Auftrag, die Personalpolitik am Hof unter die Lupe zu nehmen. Jetzt ist sein Name mit der Aufregung darum verbunden.

Jeannot Waringo steht hinter dem Waringo-Bericht über die Personalpolitik am Hof. Er ist Finanzexperte. Editpress/© Editpress/didier Sylvestre

Im Sommer 2019 ernannte Premierminister Xavier Bettel (DP) Jeannot Waringo zum Sonderbeauftragten. Seine Mission: Er sollte die Personalpolitik am großherzoglichen Hof unter die Lupe zu nehmen. Sein Bericht erschüttert die Luxemburger Monarchie. Seit diesem Freitag kennt ihn auch die Öffentlichkeit. Und spätestens jetzt ist Waringos Name untrennbar mit den offengelegten Misständen am Hof verbunden. Wer ist der Mann, der alles ans Licht gebracht hat?

Jeannot Waringo (67) ist studierter Wirtschaftswissenschaftler. 30 Jahre lang war er Direktor der Generalinspektion der Finanzen («Inspection générale des finances», IGF), der staatlichen Verwaltung, die am Haushaltsplan mitwirkt. Das ist wohl auch, was ihn für die Position als Sonderbeauftragter qualifiziert hat. Zwar geht es bei der Untersuchung vor allem um die Personalpolitik am Hof, doch dahinter steht auch ein finanzieller Konflikt.

Mitarbeiter am Hof werden von Steuergeldern bezahlt

«Zivilliste» wird der jährliche Betrag genannt, der einem Monarchen und seinen Angehörigen aus der Staatskasse gewährt wird. Die Personalkosten machten 2018 mit rund 7,6 Millionen Euro einen Großteil des Gesamtetats von 10,7 Millionen Euro in Luxemburg aus, wie L'essentiel im Sommer vorrechnete. Da ein Teil der Mitarbeiter also mit Steuergeldern bezahlt wird und der Staat den Hof grundsätzlich mit Steuermitteln finanziert, hatten Teile der Regierung bereits im Juni 2016 ein größeres Mitspracherecht gefordert.

Wie Waringo nun in seinem Bericht darlegt, sollte es zunächst einmal darum gehen, grundsätzlich mehr Transparenz zu schaffen. Als Ex-Direktor der Generalinspektion der Finanzen hat Waringo auch einen Vorschlag, wie das gelingen kann: Er schlägt die Schaffung einer Rechtspersönlichkeit vor, der «Maison du Grand-Duc». So könnten die Mittel getrennt werden, die der Hof für offizielle Aufgaben verwendet und solche, die privater Natur sind. Der Teil, der auf offizielle Aufgaben entfällt, könnte dann detailliert im Haushaltsentwurf beschrieben werden. So könnte auch am Ende des Jahres eine Überprüfung erfolgen.