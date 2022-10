Jesse Rutherford: Wer ist der Neue an Billie Eilishs Seite?

Sie wurden knutschend auf einer Straße in Los Angeles gesichtet: Musiker Jesse Rutherford ist offenbar der neue Mann an der Seite der jungen Sängerin.

Billie Eilish scheint frisch verliebt zu sein. AFP (Archiv)

Sind sie das neue Promi-Super-Couple? Billie Eilish (20) und Jesse Rutherford (31) sind augenscheinlich schwer verknallt ineinander. So kamen die beiden erst vor wenigen Tagen den Paparazzi vor die Linse, als sie knutschend im kalifornischen Studio City auf der Straße standen. Letzte Woche saßen sie beim romantischen Abendessen gemeinsam an einem Tisch und aßen Spaghetti. So weit, so schön.

Was die Fans allerdings an der Liaison stört: Musiker Rutherford ist über zehn Jahre älter als Billie. Ein solcher Altersunterschied ist auch in der Welt der Stars nichts Außergewöhnliches mehr. Die Tatsache, dass Jesse Billie bereits kannte, als sie noch ein Teenager war, scheint hierbei das Problem zu sein. So tauchten auf Twitter entsprechende Fotos der beiden auf. Wann genau die Beziehung jedoch intimer wurde, bleibt vorerst ein Geheimnis der beiden. Weder er noch sie haben sich bislang offiziell zu ihrem Verhältnis geäußert.

Billie Eilish ist eine Größe der Musikbranche sondergleichen. Doch auch Jesse Rutherford ist kein Unbekannter. Seit 2011 steht er als Frontsänger der Rock-Band «The Neighbourhood» auf der Bühne. Mit seinen fünf Kollegen landete er mit dem Song «Sweater Weather» einen Mega-Hit und kassierte im Jahr 2020 fünfmal Platin in den USA.

Rutherford stand auch schon als Schauspieler vor der Kamera. So spielte er im 2002 erschienenen Film «Life or Something like it» an der Seite von Angelina Jolie die Rolle ihres Sohnes. Unter anderem hatte er im selben Jahr einen Auftritt in einer «Star Trek: Enterprise Episode». Der heute 31-Jährige lancierte 2020 den «Patients Therapy Records Podcast», in dem er über musikalisches Schaffen und Privates mit seinen Gästen sprach.

Kompliziertes Social-Media-Verhältnis

An seinem 27. Geburtstag deaktivierte Rutherford alle Social-Media-Kanäle und beging damit «sozialen Selbstmord», wie er gegenüber dem Onlinemagazin Complex erklärte. Das Instagram-Profil seiner Künstleridentität «Chip Chrome» behielt er jedoch. Er folgt damit Billie Eilish, sie hingegen folgt ihm nicht. Möglicherweise deswegen, weil es auch auf dem Chrome-Kanal schnell ruhig wurde. Der letzte Post stammt vom Dezember 2021.

Der Sänger sprach öffentlich darüber, dass er Mühe mit dem Umgang mit den sozialen Medien hatte. «Es war hart, ich war süchtig», sagte er gegenüber Complex. Sein Alter Ego Chip habe ihm das Gefühl gegeben, dass er nichts verliere, wenn er nicht täglich Posts mache. «Ich glaube, dass ich an einem Punkt angekommen bin, an dem ich das nicht einmal mehr im Hinterkopf hatte, was wirklich schön war.»

Seit knapp einem Jahr ist der gebürtige Kalifornier überhaupt erst wieder zu haben. Sechs Jahre lang war er mit dem Model Devon Lee Carlson (28) liiert. Warum die beiden plötzlich getrennte Wege gingen, ist nicht bekannt.