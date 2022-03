Bizarr : Wer ist der unheimliche Clown von Northampton?

Ein als Clown verkleideter Unbekannter versetzt die englische Stadt Northampton in Angst und Schrecken. Nun ermittelt die Polizei.

Seit Freitag, dem 13. September – der Tag ist wohl nicht zufällig gewählt – taucht ein Clown an diversen Orten in der englischen Stadt Northampton auf. Obwohl er niemanden etwas zuleide tut, sorgt er gehörig für Verunsicherung. Es geistern wahrscheinlich genügend negative Assoziationen wie zum Beispiel Horror-Autor Stephen Kings «It» in den Köpfen der Passanten um.